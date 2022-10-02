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Fernando Muslera tarihe geçti

Galatasaray'da 429. maçına çıkan Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı formayı en çok giyen beşinci futbolcu oldu.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 11:46
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera tarihe geçti

Fernando Muslera tarihe geçti
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Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Adana Demirspor deplasmanında kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılı ekipte 12. yılını geçiren Uruguaylı kaleci, 429. kez kaleyi koruyarak Ergün Penbe'yi geride bıraktı.

Muslera böylece G.Saray tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olmayı başardı. 

36 yaşındaki eldiven mücadelede de iyi performans gösterdi. İlk yarıda çok önemli iki top çıkarttığı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

ZİRVEDE BÜLENT KORKMAZ VAR

Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor. Galatasaray'la 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Fernando Muslera'nın eski takım arkadaşı Sabri'yi de geçme ihtimali bulunuyor. 2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig 'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor. Muslera'nın, sarı-kırmızılı takımla kazandığı kupa sayısı ise 15.

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