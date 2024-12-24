Galatasaray’ın tek rakibi PSG

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Galatasaray’ın tek rakibi PSG

Süper Lig’in lideri Galatasaray, Avrupa’nın dev takımlarını gerisinde bıraktı sarı kırmızılıların tek rakibi PSG oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray, Avrupa’da da yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna direkt çıkmak için büyük avantaj yakaladı.

Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Avrupa’nın dev kulüplerini gerisinde bıraktı. Sarı kırmızılılar, 5 büyük ligle karşılaştırıldığında lig liderleri arasında yoluna yenilgisiz devam eden 2 takımdan biri oldu. Galatasaray dışında yenilgisiz tek lider PSG oldu. Kendi liglerinde lider olan Bayern Münih, Atletico Madrid ve Liverpool gibi dev kulüpler en az bir kere mağlubiyet yüzü gördü.

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