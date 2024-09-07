Galatasaray'ın teklifi kriz çıkarttı. FIFA'ya şikayet edecek

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Galatasaray'ın teklifi kriz çıkarttı. FIFA'ya şikayet edecek

Galatasaray'ın transfer etmek için teklif yaptığı Jhon Arias kulübü Fluminense'nin anlaşmaya uymayarak transferi engellemesi üzerine FIFA'ya gitme kararı aldı.

Yaz transfer döneminin sonuna doğru gelirken sağ kanat takviyesi için bir süredir Jhon Arias ile görüşen Galatasaray istediğini elde edemedi.

Sarı-kırmızılılar oyuncu ile anlaşmasına rağmen kulübü Fluminense ile el sıkışamadığı için transfer planı şimdilik rafa kalktı.

ANLAŞMAYA UYMADILAR

Galatasaray’a gitme planları suya düşen Jhon Arias kriz çıkardı.. Kulübü ile 10 milyon euronun üstünde bir teklif getirmesi halinde gidebileceği yönünde bir anlaşması bulunan Kolombiyalı futbolcu anlaşmaya uyulmadığı için kızgın.

FIFA'YA GİDECEK

Oyuncunun menajeri Petruziello ESPN’e yaptığı açıklamada kulübün kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söylerken sözleşme yenileme taleplerini reddettiklerini açıkladı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde FIFA’ya giderek kulübü şikayet edeceği iddia ediliyor.

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