Galatasaray’ın teklifine flaş yanıt geldi: İşte istedikleri bonservis

Ara transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Victor Nelsson'un Roma'ya kiralık olarak gönderilmesinin ardından Galatasaray stoper arayışlarını hızlandırdı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı kırmızılılar, Udinese'nin savunma oyuncusu Jaka Bijol'a talip oldu ancak bu transfer iki engele takıldı.

Serie A takımının, Sloven stoperi satmak için 25 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Udinese'nin ayrıca Bijol'u şu anda satmayı düşünmediği ve ancak yaz transfer döneminde bu transfere onay verebileceği belirtildi.

Kariyerinde CSKA Moskova ve Hannover gibi takımlar da bulunan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Serie A'da 21, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıktı. Jaka Bijol bu maçlarda takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Bijol'un Udinese ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.