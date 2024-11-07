Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Tottenham karşısında çıkacağı 11 belli oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde zirve hedefi için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 3 haftada 9 puan toplayan Tottenham ile saat 20.45'te karşılaşacak.

Rams Park'taki karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. İlk üç haftanın ardından 7 puanla beşinci sırada yer alan Galatasaray'da iki eksik bulunuyor.

Öte yandan tedavisi süren Jakobs ve UEFA listesinde olmayan Sallai kadroda yer almayacak.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Icardi, Osimhen, Yunus

Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son

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