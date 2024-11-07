Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde zirve hedefi için sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılılar, ilk 3 haftada 9 puan toplayan Tottenham ile saat 20.45'te karşılaşacak.
Rams Park'taki karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. İlk üç haftanın ardından 7 puanla beşinci sırada yer alan Galatasaray'da iki eksik bulunuyor.
Öte yandan tedavisi süren Jakobs ve UEFA listesinde olmayan Sallai kadroda yer almayacak.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Icardi, Osimhen, Yunus
Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son