Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Şampiyonluk yolunda son 4 maçın birinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
1 Fernando Muslera
4 Ismail Jakobs
5 Eyüp Aydın
6 Davinson Sánchez
7 Roland Sallai
8 Kerem Demirbay
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
17 Eren Elmalı
18 Berkan Kutlu
19 Günay Güvenç
20 Gabriel Sara
21 Ahmed Kutucu
23 Kaan Ayhan
29 Przemysław Frankowski
30 Yusuf Demir
33 Gökdeniz Gürpüz
34 Lucas Torreira
42 Abdülkerim Bardakci
45 Victor Osimhen
50 Jankat Yılmaz
53 Barış Alper Yılmaz
67 Berat Luş
70 Enes Emre Büyük
77 Álvaro Morata
83 Efe Akman
90 Metehan Baltacı
91 Arda Ünyay
26 Carlos Cuesta
99 Mario Lemina