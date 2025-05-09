Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şampiyonluk yolunda son 4 maçın birinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

1 Fernando Muslera

4 Ismail Jakobs

5 Eyüp Aydın

6 Davinson Sánchez

7 Roland Sallai

8 Kerem Demirbay

10 Dries Mertens

11 Yunus Akgün

17 Eren Elmalı

18 Berkan Kutlu

19 Günay Güvenç

20 Gabriel Sara

21 Ahmed Kutucu

23 Kaan Ayhan

29 Przemysław Frankowski

30 Yusuf Demir

33 Gökdeniz Gürpüz

34 Lucas Torreira

42 Abdülkerim Bardakci

45 Victor Osimhen

50 Jankat Yılmaz

53 Barış Alper Yılmaz

67 Berat Luş

70 Enes Emre Büyük

77 Álvaro Morata

83 Efe Akman

90 Metehan Baltacı

91 Arda Ünyay

26 Carlos Cuesta

99 Mario Lemina

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Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı