Galatasaray’ın transfer gündeminde 2 yıldız var. Biri eski oyuncusu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın gündemine 2 oyuncu geldi Sarı kırmızılılar, devre arasında kadrosuna yıldız oyuncuları katmayı amaçlıyor.

Galatasaray’ın gündemindeki ilk isim Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son oldu. 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak, yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamadı. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Güney Koreli oyuncu ile ilgili İspanyol basınında çıkan haberlerde Barcelona’nın ilgisi olduğu belirtilse de Sportif Direktör Deco’nun oyuncunun yaşı nedeniyle transferi veto ettiği öğrenildi. Galatasaray’ın transfer için fırsat kolladığı ve harekete geçmeyi beklediği ifade ediyor

ESKİ YILDIZI TAKIMA DÖNEBİLİR

Galatasaray’ın gündemindeki ikinci isim ise eski yıldızı Sacha Boey oldu. Bayern Münih’e rekor bonservis bedeli ile transfer olan yıldız savunmacı, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği forma şansını elde edemedi. Alman devinin Boey’i sezon sonuna kadar kiralayabileceği ifade ediliyor. Boey’in ilk tercihinin Fransa olduğu belirtilse de Galatasaray’ın kesin ayrılık kararı gelmesi durumunda hızlı bir şekilde harekete geçmesi bekleniyor. Boey’in transferinin gerçekleşmesi durumunda ise yabancı kontenjanının açılması için Jelert ile yolların ayrılması bekleniyor.