Galatasaray’ın transfer listesindeki Dembele’den yanıt geldi

Galatasaray'ın, çapraz bağları kopan Mauro Icardi'nin sezonu kapatması nedeniyle forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek istediği ileri sürüldü.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq takımında forma giyen Moussa Dembele ile ilgileniyor.

Ancak geçen yıl transfer olduğu Suudi kulübü ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Dembele'nin takımında mutlu olduğu belirtildi.

"Moussa Dembele Galatasaray'a 'hayır' dedi" başılığıyla verilen haberde, Fransız santrforun kış transfer döneminde kulüp değiştirmeye niyetli olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın bu transfer için sezonunu bekleyeceği kaydedildi. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.