Galatasaray'ın transfer listesindeki İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi

Galatasaray şampiyonluğun ardından ilk transfer bombasını Alman yıldız Leroy Sane ile patlattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı kırmızılı kulübün transfer listesinde bulunan bir diğer Alman yıldız İlkay Gündoğan ise İstanbul'a geldi. Eşi Sara Arfaoui sosyal medya hesabından yaptığı gönderi İlkay Gündoğan'ın İstanbul fotoğrafını paylaştı. Suudi Arabistan'dan kendisine büyük rakamlar önerilmesine rağmen Gündoğan Galatasaray ile anlaşmaya yakın.

İlkay geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine yine gelmiş ancak oyuncu seçimini eski takımı Manchester City'den yana kullanmıştı.

34 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı yöneticilerle transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi. Koyu bir Galatasaraylı olduğunu bilinen İlkay Gündoğan UEFA Kupası'nın kazanıldığı tarih olan 17 Mayıs günü evlenmişti.