Galatasaray’ın transfer listesindeki oyuncuyu ölümle tehdit ettiler

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatsaray’da en önemli hedef Jhon Arias oldu. Brezilya Serie A ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. 27 yaşındaki futbolcunun, Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Okan Buruk'un gözde ismi, bugünlerde zor bir dönemden geçiyor. 40 puanı bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Fluminense, 36. hafta maçında 42 puanlı Paranaense'ye konuk oldu. Arias, 41. dakikada takımı adına penaltı kaçırdı.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Okan Buruk'un ocak ayında istediği kanat oyuncusu Arias, kaçırdığı penaltı sonrası sosyal medyada eşiyle birlikte ölüm tehdidi aldı. Bir taraftarın eşine “Hayatın b**a saracak” ve "çok ciddi bir şeyle oynuyorsun” dediği bir ekran görüntüsünü paylaşan Arias, tehditler yanıt verdi.

27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu, mesajın ardından şu yanıtı verdi: "Ailemi ve beni tehdit etmenin suç olduğunu hatırlatmak isterim. Anlaşıldı mı?"