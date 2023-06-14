Galatasaray'ın yeni transferi İngilizleri bile şaşırttı! Arsenal'den geliyor

Galatasaray'ın flaş transferini İspanyollar duyurdu.

Galatasaray'ın yeni transferi İngilizleri bile şaşırttı! Arsenal'den geliyor

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, bu kez herkesi şaşkınlığa düşüren bir hamle yaptı.

İspanyol Marca gazetesine göre sarı kırmızılı kulüp Arsenal'de 24 yıl şef scoutluk yapan ve birçok yıldızın transferini gerçekleştiren Francis Cagigao'yu sportif direktörlük görevine getirdi.

SPORTİF DİREKTÖR

Haberde Arsenal'de 24 yıl şef scout görevi yaptıktan sonra Şili Milli Takımı'nda da çalışan İspanyol futbol adamının sarı kırmızılıların sportif direktörlük teklifini kabul ettiği belirtimdi.

Francis Cagigao, Arsenal'de görev yaptığı dönemde takıma kazandırdığı bazı futbolcular şunlar:

Lauren, Cesc Fabregas, Reyes, Cazorla, Monreal, Arteta, Xhaka, Alexis, Vela, Bellerin, Van Persie, Saliba, Tierney, Emi Martinez, Martinelli.

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