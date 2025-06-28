Galatasaray'ın transferini Fenerbahçeli yönetici sesi titreyerek açıkladı. Gemileri yaktı geliyor

Galatasaray’ın Djordje Petrovic transferi, Fenerbahçe cephesinde ses getirdi. Ali Koç’un yöneticisi, transferin detaylarını açıklarken, Dursun Özbek’in Uğurcan Çakır hamlesiyle Fenerbahçe’yi engellediği iddia edildi.

Galatasaray’ın kaleci transferinde Djordje Petrovic ile anlaşması, Fenerbahçe yönetiminde yankı uyandırdı. Ali Koç’un yönetimindeki yeni prensi, transfer sürecinde çarpıcı iddialar ortaya attı. İddiaya göre, Chelsea’den ayrılması gündemde olan Sırp kaleci Petrovic, Fenerbahçe’ye de önerildi.

Ancak Jose Mourinho’nun eski dostlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası Fenerbahçe, oyuncunun takıma uygun olmadığına karar verdi. Yönetici, Galatasaray’ın bu transferle piyasada fiyat artırma stratejisi izlediğini öne sürdü.

UĞURCAN ÇAKIR PLANI

Fenerbahçe yöneticisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için teklif yaptığını ve bu hamlenin Fenerbahçe’nin transfer planlarını bozmayı hedeflediğini iddia etti.

Özbek, daha önce Uğurcan ile ilgilenmediklerini ve gelecek sezon kalede yabancı bir isme yer vereceklerini açıklamıştı. Fenerbahçe ise Uğurcan Çakır konusunda resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu iddialar, Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı’nın ayrılması ve Hamdi Akın ile Erol Bilecik’in istifa kararlarının ardından geldi. Ali Koç’un yönetiminde üst sıralara yükselen bu yönetici, son dönemde PR çalışmalarıyla da eleştiriliyor. Aynı zamanda Mourinho’nun yakın dostu olarak bilinen yönetici, transfer pazarındaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor.

Petrovic’in transfer süreci, iki ezeli rakip arasında gerilimi artırdı. Fenerbahçe, oyuncuyu reddetmesine rağmen Galatasaray’ın hızlı hamlesi, sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı. Sırp kalecinin performansı, Galatasaray’ın kalesinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.