Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığı bulunan sol bek Ismail Jakobs yer almadı.

Maç 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 17:30’da başlayacak. Maçı TRT 1 kanalında canlı olarak ve şifresiz yayınlanacak.