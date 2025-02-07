Galatasaray’ın UEFA listesi belli oldu! İşte çıkarılan futbolcular...

Galatasaray'da UEFA listesine Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuest eklendi. Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise UEFA listesinden çıkarılan futbolcular oldu.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk 24'e kalarak play-off oynamaya hak kazanan Galatasaray, UEFA listesini güncelledi. Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı eklerken; Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'u ise listeden çıkarttı.

Galatasaray'ın, UEFA oyuncu listesi şu şekilde: