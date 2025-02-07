Galatasaray'ın UEFA listesine eklediği isimler ortaya çıktı! Taraftarların en beklediği oyuncu ise kadroya dahil edilmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off karşılaşmaları öncesinde Galatasaray'ın kadroya dahil ettiği isimler ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolculardan ikisini yeni listeye dahil etti. Galatasaray'a sezon başında transfer olan fakat lig aşamasında kadroya alınamayan Roland Sallai yeni kadroda yerini aldı.

Ara transferde takıma katılan Alvaro Morata ve Carlos Cuesta da sarı-kırmızılıların listesine eklediği diğer isimler oldu.

LEMİNA KADRODA YOK

Galatasaraylı taraftarların transfer edilmesi için sosyal medyadaki yoğun baskısıyla gündeme gelen ve Galatasaray'ın da transferi ile sonuçlanan isim Mario Lemina ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off etabında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la karşı karşıya gelecek.

Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise listeden çıkan isimler oldu.