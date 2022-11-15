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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızlarından açıklamalar

Galatasaray'ın FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak Uruguaylı futbolcuları Fernando Muslera ve Lucas Torreira, kupayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:07
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Muslera ve Torreira'nın hedefi Dünya Kupası'nı kazanmak

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızlarından açıklamalar
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GS TV'ye açıklamalarda bulunan Uruguaylı oyunculardan Muslera, kariyerindeki 4. kez dünya kupasında forma giyeceğini belirterek, "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz. Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa. Dört yıldız var bizde. 1950'den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı." diye konuştu.

Zor bir grupta yer aldıklarını söyleyen Muslera, "Grubumuzda 2018'de elediğimiz Gana var, diğer takımlarla da daha önceden oynamıştık. Fiziksel olarak kendilerini geliştirmiş, hızlı ve ofansif oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz. Daha önce oynadığımız için bunun bir avantajı var. Onlarla mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türklerin de kendilerini destekleyeceğini ifade eden tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den de destek hissedeceğimizi biliyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Bu desteği hissederek oynamak bize çok mutluluk verecek." dedi.

TORREIRA: GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM

Sarı-kırmızılı takımın diğer Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Dört gözle bekledim kadronun açıklanmasını. Kendimi de onun içinde görünce çok heyecanlandım. 26 kişinin içinde olmak çok özel bir durum. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacağım. Güzel bir takımımız var ve güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Muslera ile birlikte olmaktan da çok mutluyum. Onun dördüncü Dünya Kupası olacak. Galatasaray'da da birlikte olmamız ayrı bir değer katıyor." ifadelerini kullandı.

Güçlü takımların olduğu bir grupta yer aldıklarını kaydeden Torreira, "Zor bir grup. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Kendimizi olabildiğince hazırlıyoruz. Daha önce Portekiz'e karşı oynamıştım. Kendimizi iyi hazırlamamız ve takımları iyi analiz etmemiz lazım. Bunu da yapıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğu için iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Torreira da Türkiye'den destek bulacaklarına inandığını belirterek, "Galatasaray taraftarı bizi çok seviyor ve destek oluyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil Türkiye'de çok iyi bir şekilde karşılandığımız için de mutluyuz. Onların desteğiyle birlikte orada mücadele etmemiz bizim için hoş bir his olacak." diye konuştu.

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