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Galatasaray'ın yıldızları Beşiktaş'ı yenince İstanbul gecelerine aktılar

Sarı - Kırmızılı futbolcular Beşiktaş derbisi galibiyeti sonrasında İstanbul'un gece hayatına kendisini bıraktılar.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:54
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Galatasaray'ın yabancı yıldızları Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisini kazandıktan sona gece hayatına kendilerini bıraktı

Galatasaray'ın yıldızları Beşiktaş'ı yenince İstanbul gecelerine aktılar
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Galatasaray'ın yabancı yıldızları Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra soluğu İstanbul gecelerinde aldı.

2-1'lik derbi galibiyetini Boğaz'daki bir otelde kutlayan dörtlünün keyfini gazeteciler bozdu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın yabancı yıldızları Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra soluğu İstanbul gecelerinde aldı.

2-1'lik derbi galibiyetini Boğaz'daki bir otelde kutlayan dörtlünün keyfini gazeteciler bozdu. Flaşların patlamasıyla hepsinin yüzü asıldı.

Karşısında gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşayan Torreira, görüntü vermemek için Icardi'nin arkasına saklandı. İkiliye bir kadın da eşlik etti.

Ekibe daha sonra Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadınla mekana gelen futbolcuya Sergio Oliveira da eşlik etti.

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