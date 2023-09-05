Galatasaray'ın yeni hedefi Berkay Özcan. Yönetim yıldız ismi takasta Başakşehir’e önerdi

Süper Lig devi Galatasaray, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan ile görüşmelere başladı. Orta saha rotasyonunu yerli olarak daha da güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar düğmeye bastı.

Takımda forma şansı bulmakta zorlanan Fransız yıldızı Dubois'i Başakşehir'e öneren sarı-kırmızılılar karşılığında Berkay Özcan'ı istedi ve beklemeye geçti.

Geçtiğimiz sezon başında da oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi sebebiyle transferden çekilmişti.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla 53 maça çıkan milli yıldız, 6 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.