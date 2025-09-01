Galatasaray'in yeni kalecisi belli oldu mu? Peş peşe açıklamalar

Galatasaray'ın Fransız ekibi Toulouse ile Guillaume Restes için anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak Fransız ekibinin Restes'nin alternatifini kısa sürede bulamaması üzerine transferi iptal ettiği bildirildi.

Yaz transfer dönemi boyunca Ederson, Lammens ve son olarak Martinez gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'ın yeni kalecisi Toulouse forması giyen Guillaume Restes olacağı iddia edilmişti.

RESTES İÇİN ANLAŞMA TAMAM GİBİYDİ

Les Violets'in haberine göre, Toulouse ve Galatasaray’ın transfer bedeli konusunda anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki genç kaleci Restes, Sarı Kırmızılılar ile 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere Toulouse’dan ayrıldı.

GALATASARAY'A BİR KÖTÜ HABER DAHA!

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade ediliyordu. Ancak Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, Restes'nin yerine düşündüğü Matthieu Epolo'nun transferini sonuçlandıramayan Toulouse, alternatif bir isme yönelmek için kısa zaman olması nedeniyle genç kalecisini Galatasaray'a satmaktan vazgeçti.

ZAMAN DARALIYOR

Galatasaray yönetiminin kaleci transferinde üst üste aldığı bu kötü haberler sonrası vakit kaybetmeden alternatif olarak belirlediği isimler için girişimlerde bulunması bekleniyor.

