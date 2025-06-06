Galatasaray'ın yeni kalecisine onay Dominik Livakovic'ten çıktı! Akıllara Diego Lugano ile Fernando Muslera geldi

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın yeni kalecisine onay Dominik Livakovic'ten çıktı! Akıllara Diego Lugano ile Fernando Muslera geldi

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak PAOK'ta forma giyen Hırvat eldiven, Dominik Kotarski geldi. Başarılı file bekçisinin vatandaşı olan ve Fenerbahçe'de forma giyen Dominik Livakovic'in, bu transfer için olumlu konuştuğu bulunduğu öğrenildi.

Fernando Muslera yerine kaleci arayan Galatasaray'a Yunanistan'dan haber geldi. Türk kulüpleri ile sürekli iletişimde olan menajer Federiko Pastorello, temsilciliğini yaptığı Dominik Kotarski'yi gündeme soktu.

PAOK'un bu transfer döneminde satma kararı aldığı Hırvat kalecinin bonservisi 6-8 milyon euro aralığında. Bu transfer için Fenerbahçeli Dominik Livakovic devreye girdi.

DOMINIK LIVAKOVIC'TEN DOMINIK KOTARSKI'YE GALATASARAY TAVSİYESİ!

Sarıkırmızılılar, geride kalan sezon PAOK'un Avrupa maçlarında Kotarski'yi izledi. 25 yaşındaki 1 numara, milli takımdan arkadaşı Dominik Livakovic'ten Galatasaray hakkında bilgi alırken pozitif geri dönüş sağladı.

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MUSLERA'YI DA LUGANO GETİRMİŞTİ

2011 yazında benzer diyalog, Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin stoperi Lugano arasında yaşanmıştı. Muslera o dönem Lugano'nun olumlu sözleri sonrasında Türkiye'ye gelmişti.

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