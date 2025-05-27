Galatasaray'ın yeni kalecisini İspanyollar duyurdu! Dünya devinden geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni kalecisini İspanyollar duyurdu! Dünya devinden geliyor

Fernando Muslera ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, yeni transfer için uzun süredir arayışlarına başlamıştı. Birçok isimle ilgilenen sarı-kırmızılılar için İspanya'dan sürpriz iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaların ardından gözler artık tamamen yapılacak olan transferlere çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek isimlerle takımı donatmak isteyen sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumunun ardından öncelik kaleci transferine verilmiş durumda.

Cimbom'a, İspanya'dan güzel haberler geldi. Listenin ilk sıralarında yer alan Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in parçalı formaya yakın olduğu iddia edildi.

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ANDRIY LUNIN GALATASARAY'A YAKIN

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray.

Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTİYOR

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi. Oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki eldivenin tercihinde Devler Ligi de önemli bir etken olacak.

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