Galatasaray’ın yeni sezon forması sosyal medyayı salladı

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Galatasaray’ın yeni sezon forması sosyal medyayı salladı

Süper Lig'i şampiyon olarak bitiren Galatasaray'ın yeni sezon formaları sızdı.

Şampiyon Galatasaray'ın 2025-26 sezonu deplasman ve alternatif forması sızdı. Forma, Galatasaray Lisesi'nin kapısından ilham alan bir desen ile tasarlanırken ense kısmında da "Mekteb-i Sultani" yazısı yer aldı.

Puma'nın ürettiği forma sosyal medyada çok konuşulurken Galatasaray taraftarının beğenisini kazanmadı. Taraftarlar sarı forma ya da kırmızı forma üretilmesi gerektiğini düşünürken formanın rengi ve yer alan desen eleştirildi.

UEFA KUPASI ŞAMPİYONLUĞUNUN BEYAZ FORMASI

Sarı kırmızılı takımın ikinci beyaz forması ise UEFA Kupası şampiyonluğunun 25. yılını kutladı. Formanın ense kısmına Popescu'nun kupayı getiren penaltıyı gole çevirdiği saniye 23.19.32 işlendi.

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