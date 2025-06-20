Galatasaray'ın yeni sezon kamp programı belli oldu

Galatasaray Futbol A Takımının, 2025-2026 sezonu öncesi Avusturya’da gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Takımımız, 19 Temmuz - 23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Aslanlarımız bu tarih aralığında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçına çıkacak. Takımımız, ilk maçını 20 Temmuz’da Admira Wacker ile ikinci maçını ise 23 Temmuz’da Cagliari Calcio ile oynayacak. Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan takımımız, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda takımımız, 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak.