Galatasaray’ın yeni transferi bu akşam geliyor. Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Roma’nın sol beki Zalewski’nin yüksek talepleri nedeniyle masadan kalkan sarı kırmızılar aradığı oyuncuyu Almanya’da buldu.

Sarı kırmızılılar, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile prensip anlaşmasına vardı. Alman ekibi ile 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.

Macar oyuncunun bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

7 sezondur Bundesliga ekibinde forma giyen Roland Sallai, 163 maçta 27 gol, 23 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de yaz transfer penceresi bu gece kapanacak.