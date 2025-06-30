Galatasaray'ın yeni transferi eski kulübüne veda etti: 'Artık geride kaldı'

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, kulübü Bayern Münih'e veda etti. Alman yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bavyera ekibinin Flamengo'yu 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta son kez Bayern Münih forması giydi.

'İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLDU'

Sane, "Bayern Münih'i özleyeceğim. Harika arkadaşlar, harika oyuncular vardı, teknik ekip de öyle. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim. Bayern Münih'te inişler ve çıkışların olduğu genelde harika zamanlar geçirdim. Ancak artık bunlar geride kaldı. Bayern Münih'e başarılar diliyorum. Bu kulüpten iyi şartlarda ayrılıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

'SAYGI DUYUYORUM'

Takım kaptanı Manuel Neuer, Sane için, "Uzun yıllardır birlikteyiz. Harika bir insan ve harika bir futbolcu" ifadelerini kullanırken teknik direktör Vincent Kompany ise "Bayern Münih'te başardıklarından ötürü Sane'ye sadece saygı duyuyorum" dedi.

Takım arkadaşı Leon Goretzka da "Sane ile çok güzel 5 yıl geçirdik. Şimdi ona Galatasaray'da başarılar dilemekten başka bir şey yapamayız" diye konuştu.