Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da

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Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi

Devre arası transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray beşinci transferini Przemysław Frankowski yaptı. Polonyalı oyuncu İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünün ardından oyuncunun imza atacağı öğrenildi.

İLK KEZ ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Polonyalı futbolcuyu, havalimanında sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Basın mensuplarına duygularını aktaran Przemyslaw Frankowski, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Taraftarlara da mesajını ileten Frankowski, her maçta en iyi oyununu sergileyeceğini söyledi. Frankowski daha sonra taraftarların isteğini kırmadı ve 3’lü çektirdi. Kendisini bekleyen araçla alandan ayrılan Frankowski, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Lechia Gdansk, Jagiellonia Bialystok, Chicago Fire ve Lens’te forma giydi. Lens ile bu sezon 21 resmi müsabakada görev Polonyalı futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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