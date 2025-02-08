Galatasaray’ın yeni transferi ilk 11’de oynayacak mı? Okan Buruk son kararını verdi

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Galatasaray’ın yeni transferi ilk 11’de oynayacak mı? Okan Buruk son kararını verdi

Galatasaray’ın yeni transferi Cuesta’nın Adana Demirspor maçında ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un yarınki maç için kararını verdiği öğrenildi.

Galatasaray’ın ara transferdeki son hamlesi Carlos Cuesta oldu. Sarı kırmızılılar Kolombiyalı savunmacı için Genk’e 8 milyon euro bonservis ödedi. Galatasaray, KAP’a yaptığı bildirimde Cuesta ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını belirterek detayları paylaştı.

Galatasaray’ın yeni transferinin sahaya çıkacağı ilk maç merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre Teknik Direktör Okan Buruk, Cuesta’nın yarın oynanacak Adana Demirspor maçında Kolombiyalı oyuncuya ilk 11’de şans vermeye sıcak bakıyor. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim’in sarı kart cezalısı olması ve Cuesta ile Davinson Sanchez arasındaki uyum yeni transferin hızlı bir şekilde ilk 11’de sahaya çıkmasının önünü açtığı belirtiliyor.

Cuesta, imza töreninde yaptığı açıklamada Galatasaray formasını hemen giymek için sabırsızlandığını dile getirmişti.

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