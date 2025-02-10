Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’a ne zaman gelecek? İşte anlaşmanın detayları

Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.



Galatasaray, Polonyalı futbolcu için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Frankowski'nin opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlendi.

Fransız basınında çıkan haberde transferin detayları ortaya çıktı. Buna göre Polonyalı oyuncu Lens'ten 2 milyon euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.



Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.



İSTANBUL’A NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ OLDU

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelecek. Frankowski, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a inecek.



Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.