Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor

Galatasaray'ın anlaşarak İstanbul'a getirdiği Leroy Sane'yi binlerce sarı kırmızılı taraftar Atatürk Havalimanı'nda karşılamıştı.

30 HAZİRAN'A KADAR BAYERN MÜNİH'TE OYNAYACAK

Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayan Sane Bayern Münih'in Amerika'da kamp yaptığı Orlando şehrine gidecek. Sky DE'nin haberinde Galatasaray ile yapılan anlaşmaya göre Sane, 30 Haziran'a kadar Bayern Münih'te oynamaya devam edecek. Sane, Alman ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany'nin isteği üzerine Amerika'ya gidicek ve Bayern Münih forması ile Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak.