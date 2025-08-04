Galatasaray'ın yeni transferi şaşkına çevirdi: Bu nasıl 17 yaşında!

Galatasaray, Futbol Akademisi’ne geleceğe yatırım niteliğinde 7 yeni ismi dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncularla sözleşme imzaladığını resmi açıklamayla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzalandı” ifadelerine yer verildi.

Genç kaleci Arda Yılmaz, imza töreninin ardından sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Henüz 17 yaşında olan file bekçisinin daha yaşlı gösterdiği yorumları yapıldı.