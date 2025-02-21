Galatasaray’ın yeni transferi sınıfta kaldı: İşte son maçtaki performansı

Kaynak: Milliyet
Galatasaray’ın yeni transferi sınıfta kaldı: İşte son maçtaki performansı

UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a elenen Galatasaray’da devre arasında transfer edilen Cuesta’nın performansı dikkat çekti. Tecrübeli savunmacının oyunu büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray'ın stoper transferi Carlos Cuesta'yı Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında sağ bek olarak oyuna başlattı. Kolombiyalı yıldız beklenen performansın altında kaldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.

Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)

İLK MAÇTA DA ETKİSİZ KALDI

Kolombiyalı savunma oyuncusu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maça ilk 11'de başlamış fakat etkisiz bir görüntü çizmişti.

Cuesta toplamda 11 ikili mücadele girerken bunlardan 6 tanesinde başarılı oldu. 7 top kaybı yapan yıldız isim yüzde 82 pas yüzdesiyle oynadı.

Kolombiyalı futbolcu Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Galatasaray'la 4 maça çıkan Cuesta, 1 de sarı kart gördü.

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