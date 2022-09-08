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Yok artık! Icardi'nin sözleşmesindeki özel maddeler şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın flaş transferi Icardi'nin sözleşmesindeki özel maddeler ortaya çıktı

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:22
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:28
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Galatasaray'ın yeni transferine inanılmaz sözleşme

Yok artık! Icardi'nin sözleşmesindeki özel maddeler şaşkınlık yarattı
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Galatasaray, uzun süren uğraşlar sonunda Paris Saint Germain'in Arjantinli santrforu Mauro Icardi'yi kiralık olarak renklerine kattı.

Icardi, İstanbul'da kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektirdi ve "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım" dedi.

Sarı kırmızılı kulüp, yıllık geliri 8 milyon euro olan Icardi'ye bunun 3 milyon eurosunu ödeyecek. Kalan 5 milyon euroyu ise Paris Saint Germain Kulübü verecek.

Ancak Arjantin basını Icardi'nin özel isteklerinin de Galatasaray Kulübü tarafından kabul edildiğini yazdı.

Buna göre Icardi ve ailesi için 24 saat özel korumalar görev yapacak. Sözleşmede pek çok özel madde bulunduğu belirtilirken, bunların arasında özel aşçının da bulunduğu ileri sürüldü.

 

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ŞAMPİYON61
8.09.2022 11:03
çok mu önemli ülkenin milyonlarca dövizi yurtdışına gidiyor, ülkemiz topçu çöplüğüne döndü...bakacağız icardi beye  
 
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