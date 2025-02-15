Galatasaray’ın yeni transferleri forma giyecek mi? Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray’ın yeni transferleri forma giyecek mi? Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray’a ara transferin son gününde gelen Frankowski ve Eren Elmalı’nın ilk maçlarına ne zaman oynayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk iki oyuncu için kararını verdi.

Avrupa'da AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da, gözler Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

Özellikle sağ ve sol bek poziyonlarında sorunlar yaşayan sarı kırmızılarda, Rizespor maçıyla birlikte bu bölgelere yeni transferlerin monte edilmesi bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transfer döneminin son gününde Trabzonspor'dan kadroya katılan sol bek Eren Elmalı'ya ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

Sağ be pozisyonunda ise bir diğer yeni transferi Przemyslaw Frankowski'nin 11'e dahil edilmesi bekleniyor.

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