Juan Mata'nın forma numarası belli oldu

Sarı-Kırmızılılar'ın transfer döneminin kapanmasına bir gün kala resmen açıkladığı Juan Mata'nın yeni forma numarası belli oldu.

İspanyol yıldız henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Galatasaray formasını giyemese de yarın İstanbulspor'la oynanacak hazırlık karşılaşmasında süre bulacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, 34 yaşındaki futbolcuyu yavaş yavaş hazırlamaya başlarken, tecrübeli oyuncunun forma numarası da belli oldu. Mata'nın, Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

İŞTE 64 NUMARANIN TERCİH NEDENİ

Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre; Deneyimli orta sahanın 64 numarayı tercih etmesinin sebebi anne ve babası.

Annesini geçen sene kaybeden Juan Mata'nın hem annesi hem de babası 1964 yılında doğdu. Bu nedenle de başarılı futbolcunun 64 numarayı seçtiği belirtildi.