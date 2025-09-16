Galatasaray’ın yeni yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan isyan etti: 6 dil biliyorum!

Kaynak: Sabah Gazetesi
Galatasaray’ın Manchester City’den transfer ettiği yıldız futbolcu İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan, futbolcu eşi olmanın zorluklarını paylaşarak, "Eşlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz ama bizim de bir kariyerimiz var! Mesela ben sunucu, oyuncu ve modelim. Ayrıca 6 dil biliyorum!" dedi.

Ömer Karahan’ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Manchester City’den deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı kadrosuna kattı.

Sara Gündoğan, futbolcu eşi olmanın getirdiği zorlukları dile getirdi.

Sara Gündoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl başka bir yerdesiniz! İnşa ettiğiniz her şeyi tekrar tekrar yapmak zorundasınız. Yaşayacağınız şehirleri eşinizin transfer olduğu takımların şehirlerine göre belirlemek zorundasınız. Eşinizin sevdiği futbolcuların eşleri ile arkadaşlık kurmak zorundasınız.

"Gündoğan, sürekli ‘futbolcu eşi’ olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı da ifade etti:

"Evlendiğimden beri sadece İlkay’ın eşi olarak tanınıyorum ama benim de işim ve kariyerim var. Sunucu, model ve oyuncuyum. Tamam İlkay’ın eşiyim ama ben de Sara’yım. Üstelik 6 dil biliyorum!"

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde doğmuş Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.

Orta saha oyuncusu olarak Galatasaray’da forma giymekte ve Almanya Millî Takımı’nda kaptanlık yapıyor.

Futbola Bochum altyapısında başladı. 2009’da Nürnberg ile profesyonel oldu. 2011-2016 yılları arasında Borussia Dortmund’da oynadı, burada 2012’de Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2016’da Manchester City’ye transfer oldu ve burada 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi (2023) ve birçok kupa kazandı. 2023’te Barcelona’ya, 2025’te ise Galatasaray’a transfer oldu.

Almanya Millî Takımı’nda 82 maçta 18 gol attı (2025 itibarıyla). 2021’den beri takım kaptanıdır. Pas isabeti, oyun görüşü ve liderlik özellikleriyle tanınır. Hem defansif hem hücum katkısı sağlıyor.

Türk kökenli bir ailenin çocuğudur. 2022’de İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile evlendi, 2023’te bir çocukları oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023 yılında (Manchester City), Premier Lig’de 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 yılında, Bundesliga’da (Borussia Dortmund) 2011-12 şampiyonluk yaşadı. Gündoğan, sahadaki liderliği ve Türk kökeniyle Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip.

SARA GÜNDOĞAN KİMDİR?

Sara Arfaoui, 16 Temmuz 1995'te Fransa'nın Nice şehrinde doğmuş İtalyan model, sunucu ve influencer'dır.

Aslen Cezayir kökenli bir aileden gelen Arfaoui, küçük yaşta İtalya'ya taşınmış ve kariyerini burada şekillendirmişti.

İtalya'nın RAI Italia kanalında sunuculuk yaparak tanınmış, moda dünyasında podyumlar ve büyük markalarla çalışmıştı.

Sosyal medyada @sarabenamira 1 milyon fazla takipçisiyle moda, güzellik ve günlük hayat paylaşımları yapıyor.

2022'de futbolcu İlkay Gündoğan ile evlenmiş, çiftin 2023'te bir çocukları olmuştur.

Evlilik sonrası modellik ve sunuculuğa ara vermiş olsa da influencer olarak aktif kalmıştı.

