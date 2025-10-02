Galatasaray'ın yeni yıldızına milli davet!

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Kadroya Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Singo ile birlikte Süper Lig'den iki oyuncu daha çağrıldı.

Fildişi Sahili Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynayacağı Seyşeller ve Kenya maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

SINGO, FOFANA VE OPERI MİLLİ DAVET ALDI

Kadroya Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Singo ile birlikte Süper Lig'de Çaykur Rizespor kalecisi Fofana ve Başakşehir forması giyen Operi çağrıldı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Savunmacılar: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Guéla Doué (Strasbourg), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Christopher Opéri (İstanbul Başakşehir), Wilfried Singo (Galatasaray).

Orta saha oyuncuları: Seko Fofana (Rennes), Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Pacôme Zouzoua (Genç Afrikalılar).

Forvetler: Simon Adingra (Sunderland), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Sébastien Haller (Utrecht), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim)

