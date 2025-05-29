Galatasaray'ın Yenikapı fiyaskosu!

Galatasaray Pazar günü Yenikapı'da binlerce taraftarını bir araya getiren büyük bir şampiyonluk kutlaması yaptı. 700 bin kişinin geldiği söylenen kutlamalar maalesef sınıfta kaldı.

5. yıldızı takarak bir ilki başaran Galatasaray organizasyon konusunda taraftarından tepki aldı. Saat 18.00 sularında başlayan konserler saat 22.30 gibi sona erdi. Şarkıcılara ayrılan zamanın futbolculara ayrılmaması büyük bir fiyasko oldu. Uzun süren konserler yağan yağmurla beraber taraftarların futbolcular sahneye çıkmadan alandan ayrılmasına neden oldu.

Sahne alan her şarkıcının 2 ya da 3 şarkı söylemesi zamanı uzattı. Saatlerce ayakta bekleyen, çocuklarıyla bir kutlama yapmayı düşünen insanlar maalesef hayal kırıklığı yaşadı. Evet taraftar cefakardır ancak bunun bir konser değil futbolcularla buluşma olduğunun bilinmesi gerekiyordu.

Pek çok insan ne kupayı ne de futbolcuları görebildi. Saatler 00.15'i gösterdiğinde şampiyonluk kupası ancak kaldırıldı. Yani 25 Mayıs'ta başlayan kutlama 26 Mayıs'ta sona erdi. Ayrıca sahneye şarkılar eşliğinde çıkan futbolcuların istediği şarkılar çalınmadı ya da yanlış şarkılar çalındı. Organizasyon nereden bakarsanız bakın başarısız oldu.

Böyle tarihi bir başarı karşısında Galatasaray kulübünün işini daha profesyonelce yapan bir ekibe bu organizasyonu vermesi gerekirdi. Binlerce taraftar orada gerçekten mağdur oldu. Özellikle küçük çocuklarıyla orada bulunan aileler bu konuda daha şanssızdı. Daha iyi bir saat planlaması ile bu kutlama benzersiz olabilirdi. Futbolcular sahneye çıktığında beklenen tezahüratı yapacak enerji kimsede yoktu. Çoğu kişi futbolcuları görmek ve kupa sevincine ortak olmak için gittiği kutlamadan yüzü asık olarak ayrıldı.

Hatta Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata'nın sahne arkasında çocuğu ile güvenlik görevlisinin yaşadığı sorun sonrası orayı terk etmesi ve kutlamaya katılmaması bir skandaldı. Kutlamalarda yer alan basın mensubu olarak söyleyebilirim ki basına ayrılan bölüme taraftarların zorla girmesi de skandallardan biri oldu. Güvenlik probleminin bu denli yaşandığı organizasyon Galatasaray'a yakışmadı. Bu kadar büyük maliyetle oluşturulan bu kutlamanın sonucunun böyle olmaması gerekiyordu.

Galatasaray taraftarının senelerce anlatacağı büyük bir şölen yerine herkesin şikayet ettiği ve dert yandığı bir hale dönüştü. Kimsenin memnun kalmadığı kutlamalarda akıllarda kalan, son kez kaptan olarak kupa kaldıran Fernando Muslera ve üç senede üç şampiyonluk yaşayan Dries Mertens'in vedası oldu. Her zaman profesyonelliklerini sahaya yansıtan bu ikiliyi hiçbir Galatasaraylı unutmayacak. Özellikle sarı kırmızı kariyerinde 19 kupa kazanan Fernando Muslera adını Türk futbol tarihine çoktan yazdırdı bile...