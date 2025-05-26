Galatasaray'ın Yenikapı organizasyonu sınıfta kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray, Yenikapı miting alanında kupasına kavuştu.

"Galatasaray Champions Fest" adıyla yaptığı şampiyonluk kutlamalarına sarı kırmızılı takım taraftarı büyük ilgi gösterdi. Cumartesi akşamı Göztepe maçının yayını ile başlayan festival Pazar günü ise konserler ve futbol takımının şampiyonluk kupasını almasıyla son buldu.

OKAN BURUK SAHNEYE ÇIKARKEN TARAFTAR AYRILDI

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun sahnesi sırasında teknik direktör Okan Buruk anons edilirken ilginç anlar yaşandı. Galatasaray taraftarı yağmurlu hava ve aksayan organizasyon nedeniyle Buruk'un sahneye çıkışı sırasında alanı terk etmeye başladı. Saat 18.00'de başlayan konserlerin 22.30'da sona ermesi taraftarları mağdur etti. Futbolcuları ve teknik ekibi görmek isteyen taraftarlar uzayan konser ve yağan yağmur sebebiyle kupa törenini izlemeden Yenikapı miting alanından ayrıldı. Törenin Pazar gecesi yapılması ve insanların uzun süre ayakta durması beklemeye tahammül bırakmadı. Taraftarlar zaman zaman yuh sesleri arasında bir an önce futbolcuları görmek istedi.

TARAFTAR OYUNCULARI GÖRMEDEN GİTTİ

Binlerce insanı oraya getirme sebebi olan kupa töreni konser gibi geçen bir akşam yüzünden bir an için unutuldu. Asıl amaç olan kupa törenine ve futbolcuların sahne almasına uzun süren konserler nedeniyle gölge düştü.

Tören sonunda şikayetçi olan taraftarlar futbolcuların geç saatte çıkması nedeniyle tüm enerjisi tükenmiş şekilde evlerine gitmek zorunda kaldı.