Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı: Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gidiyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı: Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gidiyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gidiyor. Ünlü futbolcu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlenme teklif etti.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, hem başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sözlenme törenine katılan Yunus Akgün, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

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O ANLARI PAYLAŞTI

Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.

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