Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün evlilik yolunda ilk adımı attı: Kerem Aktürkoğlu’nun izinden gidiyor!

A Milli Takım ve Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, hem başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz hafta eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun sözlenme törenine katılan Yunus Akgün, bir süredir birlikte olduğu sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

O ANLARI PAYLAŞTI

Tuğçe Alaca, evlilik teklifine dair anını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Bu yıldan bana kalan en güzel an... Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı.