19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Icardi Wanda Nara çiftinin aylık harcaması dudak uçuklattı

Icardi Wanda Nara çiftinin aylık harcaması dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara'nın Paris'te geçirdikleri dönemde aylık ortalama harcamalarının çok yüksek olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 18:38
Takip Et

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi ve eşi Wanda Nara'nın aylık harcamaları dudak uçuklattı

Icardi Wanda Nara çiftinin aylık harcaması dudak uçuklattı
+
Aa
-

Fanatik'te geçen habere göre; Galatasaray 'ın Mauro Icardi transferi, özellikle Arjantin'de yankısını sürdürüyor. Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin yaşantısı, America TV'de yayınlanan ünlü Arjantin televizyon programı LAM'da (Los Angeles de la Manana) yine gündem oldu. 

Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, ikilinin özellikle Paris'te yaşadıkları hayata ilişkin açıklamalarda bulunurken aylık giderlerinin çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. 

AYLIK 500 BİN EURO

Tartufoli, Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin ayda yaklaşık yarım milyon harcamaya alışmış olduğunu aktardı. LAM'da konuşan Tartufoli, "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400 ila 500 bin Euro arasında bir para harcadı. Çok para!" ifadelerini kullandı. 

''YÜKSEK SABİT GİDERLERE SAHİPLER''

Arjantinli magazin gazetecisi, harcamanın yüksek kısmının İtalya'daki evlerinin bakımına ve beş çocuklarının uluslarası seçkin okullardaki eğitimine harcandığını aktardı. Tartufoli, "Çok yüksek yaşam standardına ve çok kolay şekilde karşılanmayacak kadar yüksek sabit giderlere sahipler" dedi. 

GALATASARAY'DAN YILLIK 750 BİN EURO
LAM'da açıklamalarına devam eden Tartufoli, PSG'nin yıllık 10 milyon Euro ödediği Icardi'nin Türkiye'de Galatasaray'dan 750 bin Euro almasının ülkedeki yüksek yaşam standardının daha ucuz şekilde karşılanması ile alakalı olduğunu aktardı. 

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tartufoli, "Paris'ten bir çek gelir ve Mauro'nun hesabına yıllık 6 milyon Euro yatırılır. Orada düşünülen tek şey, kalan 4 milyon Euro'luk kısmın Türkler tarafından tamamlanacağıdır. Fakat Türkler ona şöyle dediler: 'Size yılda en fazla 750 bin Euro yani aylık 60 bin Euro verebiliriz" ifadelerini kullandı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
1
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
3
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
4
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
5
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
6
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
7
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
﻿İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
﻿İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
﻿İstanbul’da 2 polisi yaralayan saldırgan yakalandı
﻿İsmail Yüksek: Seçildiğimi öğrendim titremeye başladım
﻿İsmail Yüksek: Seçildiğimi öğrendim titremeye başladım
﻿İsmail Yüksek: Seçildiğimi öğrendim titremeye başladım
﻿CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı
﻿CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı
﻿CHP'li belediye başkanına saldırıda 5 kişiye gözaltı
﻿Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
﻿Galatasaray'ın hazırlık maçı yapacağı takım belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.