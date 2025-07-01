Galatasaray’ın yıldız oyuncusu ile görüntülenmişti! Sarışın güzel TikTok ünlüsü çıktı

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu ile görüntülenmişti! Sarışın güzel TikTok ünlüsü çıktı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz dün Bebek'te kameralara yakalanınca kız arkadaşını bırakıp kaçtığı iddia edilmişti. Sarışın güzelin TikTok ünlüsü olduğu ortaya çıkarken Ebru Avşar hakkında çıkan aşk iddiaları yalanladı.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, dün Bebek’te bir otelde gazetecilere yakalanmıştı. O esnada futbolcunun yanında bulunan sarışın güzelin sevgilisi olduğu ileri sürülmüştü.

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Dün gece saat 01.00’de otelden ayrılmak isteyen milli futbolcu gazetecileri görünce ne yapacağını şaşırmış yanındaki kadını otelde bırakarak tek başına gitmişti.

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Bir süre bekledikten sonra kendi aracına binip otelden uzaklaşan kişinin TikTok ünlüsü Ebru Avşar olduğu ortaya çıktı. Avşar hakkında çıkan aşk haberlerini sosyal medya hesabından yalanladı.

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'BEN O ŞAHISI ASLA TANIMIYORUM'

Posta'da yer alan habere göre Ebru Avşar açıklama yaparak kimsenin sevgilisi olmadığını söyledi. Avşar'ın açıklaması şöyle:

"Selam arkadaşlarım, dünden beri çok mesaj aldığım için buradan topu bir açıklama yapmak istedim. Söylediğiniz şahısı asla tanımıyorum. Tamamen gazetecilerin yalan bir haberi. Ben orada sadece valede arabamı bekliyordum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu şahısın ismini de sizden duydum yani. "

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