Galatasaray’ın yıldızı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Final Four’a yükselirken, Haftanın Oyuncusu da James Palmer Jr. oldu.

Daha önce Son 16 Turu’nun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Palmer Jr., taraftar oylamasında en yüksek oyu alarak haftanın oyuncusu seçildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, çeyrek finalde evinde ERA Nymburk’u 90-74 yenerek, seride rakibini 2-0’la geçti ve adını Final Four’a yazdırdı.

Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı kaydederken, 6 üçlük isabetiyle takımının hücum performansına katkı sağladı. 33 dakika sahada kalan Palmer ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynayarak 27 verimlilik puanına ulaştı.

Palmer Jr., taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geride bırakarak oyların %79’unu aldı ve haftanın oyuncusu seçildi.