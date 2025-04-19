Galatasaray’ın yıldızı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu oldu

Kaynak: DHA
Galatasaray’ın yıldızı Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu oldu

Galatasaray’ın Final Four’a yükseldiği Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu belli oldu. Sarı kırmızılıların yıldız isimlerinden James Palmer Jr haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray Final Four’a yükselirken, Haftanın Oyuncusu da James Palmer Jr. oldu.

Daha önce Son 16 Turu’nun En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Palmer Jr., taraftar oylamasında en yüksek oyu alarak haftanın oyuncusu seçildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, çeyrek finalde evinde ERA Nymburk’u 90-74 yenerek, seride rakibini 2-0’la geçti ve adını Final Four’a yazdırdı.

Palmer Jr., bu karşılaşmada 24 sayı kaydederken, 6 üçlük isabetiyle takımının hücum performansına katkı sağladı. 33 dakika sahada kalan Palmer ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynayarak 27 verimlilik puanına ulaştı.

Palmer Jr., taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ve Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geride bırakarak oyların %79’unu aldı ve haftanın oyuncusu seçildi.

Son Haberler
Muğla’nın sorunları Erdoğan'a geldi!
Muğla’nın sorunları Erdoğan'a geldi!
Sakarya Karasu'da yürekleri ağza getirdi: 150 metre sürüklendi
Sakarya Karasu'da yürekleri ağza getirdi: 150 metre sürüklendi
Evi yıkılan buzağı 8 aydır geri dönmüyor!
Evi yıkılan buzağı 8 aydır geri dönmüyor!
Kocaeli'de el freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi
El freni boşalan midibüs apartmana çarparak durabildi
Buzağı, ön ayakları olmadan doğdu
Buzağı, ön ayakları olmadan doğdu