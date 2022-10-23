Mertens beraberliğin sebebini açıkladı

Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti." dedi.

Takımının ilk golünü atan Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.