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Mertens beraberliğin sebebini açıkladı

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Corendon Alanyaspor'a karşı 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 22:26
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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, ''Kırmızı kart çok etkiledi!'' diyerek 1 puanın sebebini söyledi

Mertens beraberliğin sebebini açıkladı
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Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti." dedi.

Takımının ilk golünü atan Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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