Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplamaya başladı. Yerine gelecek oyuncunun odası bile hazır

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Galatasaray'ın yıldızı eşyalarını toplamaya başladı. Yerine gelecek oyuncunun odası bile hazır

Dries Mertens ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yıldız oyuncunun yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmak için önemli mesafe kat etti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı sürerken, kulüpler bir yandan yeni sezon hazırlık kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona yeni yıldızlarla başlamayı hedefleyen Galatasaray’da bu hedef doğrultusunda kadro planlamasını oluşturuyor. Sarı-kırmızılı ekipten sezon sonu ayrılması beklenen Dries Mertens’in yerini başka bir yıldızla doldurmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray’ın bu çalışmaları kapsamında bir numaralı hedefi ise Manchester City’nin yıldızı Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan. Konuyla ilgili bomba açıklamalar yapan Ali Naci Küçük, İlkay Gündoğan transferi konusunda ciddi adımlar atıldığını belirterek, “İlkay Gündoğan bence önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Yeni sezon kampında İlkay Gündoğan'ı bekliyorum. Ayrıca ciddi bir maaş indiriminde bulunmasını bekliyorum.” dedi.

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Dries Mertens’in sezon sonu takımdan ayrılacağının net bir şekilde altını çizen Küçük, “Barcelona ve Manchester City'de aldığı ücretin biraz altında sarı-kırmızılı takıma katılmasını bekliyorum. Yıllık 5-6 milyon euro bandında bir maliyetle imza atacağını düşünüyorum. Çünkü Dries Mertens 4,5-5 milyon euro arasında kazanıyor. İlkay Gündoğan, önemli bir isim, önemli bir karakter. Bence bu ligde iş yapacaktır. Dries Mertens çünkü takımdan sezon sonu gidiyor.” dedi.

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