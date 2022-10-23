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Icardi'nin hakem isyanı: Neden hep bize hata yapıyorlar

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası mücadelenin hakemi Ala Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:05
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den "Hakemler neden hep böyle!"

Icardi'nin hakem isyanı: Neden hep bize hata yapıyorlar
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Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı." dedi.

Arjantinli yıldız, "10 kişi ile 60 dakikayı çıkarmak kolay değil. Geçmiş haftalarda da bunu yaşadık. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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