Galatasaray'ın yıldızı kulüpten ayrıldı! Yeni takımına imza attı

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom'da son olarak Carlos Cuesta takımdan ayrıldı.

CARLOS CUESTA VASCO DA GAMA'YA TRANSFER OLDU

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan savunma partneri Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sadece 9 maça çıktı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu.

