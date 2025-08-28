Galatasaray'ın yıldızı kulüpten ayrıldı! Yeni takımına imza attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı kulüpten ayrıldı! Yeni takımına imza attı

Galatasaray'da bir süredir beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, Brezilya'ya transfer oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom'da son olarak Carlos Cuesta takımdan ayrıldı.

CARLOS CUESTA VASCO DA GAMA'YA TRANSFER OLDU

Globo'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 yıllığına Vasco da Gama'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldıFenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı

k.jpeg

Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!Fenerbahçe'nin hasreti 17 yıla yükseldi!

BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray, Davinson Sanchez'in milli takımdan savunma partneri Carlos Cuesta'yı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan Cuesta, sarı-kırmızılı formayla sadece 9 maça çıktı. Düzenli forma şansı bulamayan oyuncunun, gelişimini sürdürebileceği bir takıma kiralanması bekleniyordu.

Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Herkes şok olduTransferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Herkes şok oldu

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Son Haberler
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Samsun’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Maskele kadınlar demir kapıyı kırdılar! Adana büyük soygun
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
Merakla beklenen fiyat belli oldu! Kilosu 2 bin 500 TL
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
İtirafçı olduktan sonra aldığı ev hapsi kaldırılmıştı: Aziz İhsan Aktaş bu defa savcıya değil kameralara konuştu
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi
Ünlü komedyen suçlamaları kabul etti! Taciz ifşalarıyla gündemdeydi