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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı. İkilinin oldukça samimi pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galeri Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 14:26
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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile güzel oyuncu Devrim Özkan bir mekanda galibiyeti birlikte kutladı.

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin güzel oyuncusu Devrim Özkan ile bir araya geldi.

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı sallad.

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMİŞTİSarı-kırmızılıların sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde arkadaş ortamında birlikte bulunduğu Devrim Özkan'ı Instagram'dan takip etmeye başlamıştı.

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

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Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

9/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

10/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

11/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

12/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

13/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

14/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

15/15
Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş

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