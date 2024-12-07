Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i taraftarlar az kalsın sakatlıyordu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i taraftarlar az kalsın sakatlıyordu!

Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

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Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

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Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen’in üzerine doğru devrildi. Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

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