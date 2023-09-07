Galatasaray'ın yıldızı Pendikspor'da

Galatasaray, Norveçli oyuncusu Frederik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın yıldızı Pendikspor'da

Galatasaray Frederik Midtsjö'nün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada, Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pendikspor'un transfer için sarı-kırmızılılara 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Norveçli oyuncunun transferi için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, "Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø’ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı Spor
Şampiyon kızların babalarından gelen mesaj herkesi ağlattı
Geçinemediği için huzurevine başvuran emekli vatandaş gözyaşları içinde kaldı Güncel
Geçinemediği için huzurevine başvuran emekli vatandaş gözyaşları içinde kaldı
Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı Güncel
Hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 2 ağır yaralı
Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın Spor
Trabzonspor Paul Onuachu'da mutlu sona yakın
Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız Güncel
Naci Görür Marmara’da göz göre göre gelen felaketi duyurdu: Er geç bu afetlerle karşılaşırsınız
Ünlü ekonomist "Ebebek" hissesi alanlara seslendi: "Allah aşkına yapmayın! Bu işin sonu çok kötü" Ekonomi
Ünlü ekonomist "Ebebek" hissesi alanlara seslendi: "Allah aşkına yapmayın! Bu işin sonu çok kötü"
Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın! Güncel
Şanlıurfa'da kebaplar artık euro ile satılıyor. Utanın!