Galatasaray'ın yıldızı Pendikspor'da

Galatasaray Frederik Midtsjö'nün takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılıların yaptığı açıklamada, Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'a transfer olduğu belirtildi.

Açıklamada, Pendikspor'un transfer için sarı-kırmızılılara 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Norveçli oyuncunun transferi için yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı, "Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø’ye teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!