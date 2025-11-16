Süper Lig devi Galatasaray'ın yaz transfer döneminde transfer ettiği Wilfried Singo performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Fildişili yıldız savunma oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Liverpool'un bu transfer için kollarını sıvadığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızına dünya devi talip oldu! Bonservisi bile duyurdular - Resim : 2

WILFRIED SINGO LIVERPOOL'U KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında Wilfried Singo'ya hayran kaldı. Kırmızılıların, 24 yaşındaki oyuncu ile ilgilendikleri kaydedildi.

Galatasaray'ın Ligue 1 ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği Singo için Liverpool'un 56 milyon euro gibi bir bedeli gözden çıkarabileceği belirtildi.

